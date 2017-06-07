Среда, 7 Июня 2017 22:17

АрмИнфо. Спикер парламента Ирана Али Лариджани назвал террористическое нападение на здание парламента незначительным.

<Сегодня несколько трусливых террористов совершили нападение на здание парламента, и силы безопасности решительно отреагировали на них. Силы безопасности будут решительно реагировать на нападения террористов и впредь>, - сказал он, передает ИРНА.

В тоже время он выразил благодарность представителям парламента, которые продолжали свою работу в спокойной атмосфере. <Это нападение является незначительным, но показывает, что террористы стремятся к созданию проблем. Поскольку Иран является эффективным центром борьбы с терроризмом, террористы намерены устраивать саботаж в этой области>, - резюмировал Лариджани.

Отметим, что вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана около 10:30 по местному времени (09:00 мск) и взяли несколько человек в заложники. Атаковавшие были вооружены пистолетом и двумя автоматами АК-47. В результате стрельбы в парламенте один человек погиб, еще три сотрудника охраны парламента получил ранения. Согласно последним данным СМИ, число жертв в результате захвата здания парламента достигло 7 человек, 37 - получили ранения. МВД ИРИ созвало экстренное заседание в связи с инцидентами в столице.

Ранее также сообщалось, о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана. Согласно местным СМИ, смертник подорвал себя. В результате происшествия один человек погиб, не менее пяти пострадали.

Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая организация <Исламское государство>.