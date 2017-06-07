Среда, 7 Июня 2017 22:07

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 8 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 63, 65, 67, 69 на ул. Андраника, 24, 26 на ул.Свачяна, 1-ый переулок Тычины, собственные дома 69-100 на 4-ой

улице, 1-34 на 15-ой улице, 1-31 на 17-ой улице, 16-57 на 27-ой

улице, 1-46 на 34-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 17-30 на 36-ой

улице, 1-34 на 37-ой улице, 2-17 на 41/1-ой улице, 1-33 на 43-ей

улице, 6-40 на 45- ой улице и жилые дома 99, 99/1 на 12-ой улице, 38А

на 14-ой улице, 127/2, 127/3 на 35-ой улице в Ареше, 31, 37 на

ул.Арцаха, собственные дома 165-231 на ул.Мурацана, 14 на ул.Эребуни, жилые дома 127, 127А на ул.Гургена Маари, 1, 7/1, 7/2, 12, 14, 16 на 1-ой улице Аванесова, 1, 3, 5 на 4-ой ул. Аванесова, 6, 10, 12 на ул.Хахах Дони, собственные дома 13, 25 и жилой дом 26 на пр.Аршакуняц, собственные дома на 1-ом переулке Аршакуняц, 1, 3, 4-43, 49А, на 2-ом переулке Арщакуняц;

10:30-16:30 в 1-ом массиве Нор-Норка жилой дома 9 на ул.Нансена и

общественные абоненты, находящиеся в здании, жилые дома 1, 2, 3, 4, 6

на Северном проспекте, 18, 20, 23 на ул.Чаренца, 8, 10 на ул.Абовяна,

67 на ул.Когбаци и прилегающие к ним общественные абоненты,:

11:00-13:00 жилые дома 2, 4 на ул.Ерзнкян, 75, 77 на просп.Баграмяна и прилегающие общественные абоненты, 11 на 1-ом

переулке Грибоедова, 54Б на просп.Комитаса и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 66-100 на ул.Царав Агбюра, 1-90 на 16-ой улице Канакера и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 улица Еркатгци и переулок Тиграна Меца;

11:00-16:00 жилой дом 18 на ул.Вагаршяна и прилегающие общественные абоненты;

в Котайкском марзе:

11:00-17:00 в селе Ариндж квартал "Мгер Мкртчян", частично квартал

Х.Абовяна, в селе Арамус территории, прилегающие к школе, в селе Нурнус собственные дома на 3, 6, 8 улицах и прилегающие общественные абоненты;

в Гегаркуникском марзе:

12:00-17:00 села Цовак, Карчагбюр, Агбадзор, Макенис, Лчаван и прилегающие общественные абоненты, воинская часть Карчагбюра, компания "Севани Ишхан", станции сотовых операторов "Вивасел МТС", "Арментел", " Юком";

В Лорийском марзе:

12:00-17:00 села Сарчапет, Привольное, Артсни, Апавен;

в Тавушском марзе:

11:00-13:00 в городе Дилижане улицы Арцаха, Андраника и частично улица Шаумяна.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.