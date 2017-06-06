Вторник, 6 Июня 2017 17:51

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 07 июня текущего года будут обесточены: в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 43, 45, 47, 49, 51, 53 на ул. Андраники; собственные дома 38-85 на ул.Бернакирнери, 2-ая улица Нар-Доса

(кв.13-15), собственные дома 69-100 на 4-ой улице, 1-34 на 15-ой улице, 1-31 на 17-ой улице, 1-31 на 25-ой улице, 1-35 на 27-ой

улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 34-84 на 34-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 27-58 на 36-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице и жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице в Ареше, 12/3 на ул. Атоян, 2, 8, 10, 10/4 на переулке Атоян, собственные дома 4-36, 165-231 и жилой дом 192 на ул. Мурацана, 3-33 на ул.Некрасова, собственные дома 9-33 на ул. Суворова, жилой дом 13 и собственные дома 25-43 на ул. С.Давида, жилой дом 26, собственные дома 13, 25 на пр.Аршакуняц, собственные дома на 1-ом переулке, 1, 3, 4-43, 49А, на 2-ом переулке Арщакуняц, жилой дома 37 на ул.Арцаха, 1, 7/1, 7/2, 12, 14, 16 на 1-ой улице, 3, 5 на 4-ой улице Аванесова, 6, 10, 12 на ул.Хахах Дони;

11:00-13:00 жилые дома 25/2, 27, 27/1, 31, 33, 33А, 35, 35А, 37, 41/1, 43, 43/1, 45, 45/1, 47/1, 49, 52, 54, 54/1 на просп.Комитаса, собственные дома 6-24 на 1-ом переулке Комитаса, жилые дома 15, 17 на ул.Врацакан, 1/4, 30, 31, 32 на ул.А.Хачатряна, 2 на 2-ом переулке

А.Хачатряна, 7, 11, 11А, 19, 26, 31, 42, 44 и собственные дома 28-40 на ул.Грибоедова и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 жилые дома 70, 72 на просп.Тиграна Меца, 11, 13, 15 на переулке Тиграна Меца, 4-6 бараки на ул.Еркатгци;

11:00-17:00 жилые дома 3/1, 3/2 на ул.Абовяна, собственные дома 3, 5, 9 на ул.Белякова, 4, 6, 8, 10 на ул.Пушкина, 4, 6, 8, 10 и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 1, 2, 3, 4, 6 на Северном проспекте и прилегающие общественные абоненты: в Арагацотнийском марзе:

11:00-17:00 села Рйа Таза, Джамшу, Мирак, Меликгюх, Дерек, Мичнатун, Сипан, Авшен, Алагяз, Гегарот, Тсилкар и Лернапат; в Араратском марзе:

10:00-12:00 частично село Норамарг;

10:00-14:00 в городе Веди частично Касяна, частично село Егегнаван;

10:30-16:00 частично село Димитров;

11:00-13:00 частично села Аралез и Нор Кянк; в Котайкском марзе:

10:30-16:30 села Бужакан, Сараландж, Арагюх, Зораван, в городе Егварде кварталы "Сумгаити", "Бакви", частично улицы Комитаса и Абовяна, улица Шираза, прилегающие абоненты и производственные территории,

11:00-17:00 в селе Ариндж квартал "Мгер Мкртчян", частично квартал

Х.Абовяна, в селе Арамус территории, прилегающие к школе; в Тавушском марзе:

11:00-12:00 в городе Дилижане Тбилисское шоссе и село Тегут.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.