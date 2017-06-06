Вторник, 6 Июня 2017 16:50

АрмИнфо.Столичный градоначальник Тарон Маргарян подписал 6 июня приказ об освобождении Гаяне Согомонян от должности начальника Управления общего образования ереванской мэрии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, Согомонян освобождена от занимаемой должность на основании собственного заявления.

"Мэр Еревана Тарон Маргарян, руководствуясь статьей 112 (часть 1) Трудового кодекса РА и статьей 33 (пункт а части 1) закона РА "Об общинной службе", освободил от должности начальника Управления общего образования аппарата мэрии Еревана Гаяне Согомонян", - отмечается в сообщении. Гаяне Согомонян - супруга бывшего главы Контрольной службы Армении Ишхана Закаряна, занимала эту должность с 5-го октября 2009 года. Последний возглавлял предвыборный штаб главы блока "Царукян" Гагика Царукяна на парламентских выборах 2 апреля 2017 года. В начале года Согомонян подала заявление о выходе из правящей Республиканской партии Армении. Сам Ишхан Закарян, до выборов занимавший пост председателя Контрольной палаты Армении на данный момент является депутатом парламента от блока "Царукян" несмотря на то, что ему даже прочили кресло вице-спикера НС.