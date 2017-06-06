Вторник, 6 Июня 2017 16:38

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян 6 июня подписал указ о назначении нового руководителя аппарата правительства Армении. Как сообщили в пресс-службе главы государства, бывшего министра-руководителя аппарата Кабмина Давида Арутюняна заменит Ваге Степанян.

Новый глава аппарата исполнительного органа республики 29 мая был назначен и.о. руководителя аппарата правительства Армении после того, как 25 мая указом президента Армении Сержа Саргсяна Давид Арутюнян, в 2014-17 гг. занимавший данную должность, был назначен министром юстиции Республики Армения. Далее должность министра-руководителя аппарата правительства была упразднена. Ваге Степанян родился 5 декабря 1971 года в г. Ереване. Получил образование в 1991-1996 гг. в Ереванском институте судебной экспертизы. В 2011 г занимал должность секретаря аппарата в мэрии Еревана, в 2011-2014 гг. - заместитель руководителя аппарата, секретарь совета директоров, секретарь правления ЗАО <АрмРосгазпром>. С 2014г. по 2016 гг. - заместитель руководителя аппарата, секретарь совета директоров, секретарь правления ЗАО <Газпром Армения>. Беспартийный. Женат, имеет двоих детей.