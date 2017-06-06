Вторник, 6 Июня 2017 15:31

АрмИнфо.Очень похоже, что именно победа над командой островного государства Сент-Китс и Невис позволила подопечным Артура Петросяна нацелиться на атакующий футбол в матче с командой Черногорией.

Отборочный матч 6-го тура в группе Е: Черногория-Армения состоится 10-го июня, в 21:45 (мск.) Судить матч будут арбитры из Нидерландов во главе с Кевином Бломом которому будут помогать боковые судьи Дави Гусенс и Ян де Фрис. Следует отметить, что в целом международные букмекерские конторы отдают небольшое, но предпочтение шансам команды Артура Петросяна.

Сам Петросян оценил состоявшийся 4 июня товарищеский матч Армения-Сент-Китс и Невис как важный и позволяющий прощупать форму, в которой находятся армянские футболисты. По его оценкам, пару моментов тренерская бригада заметила еще во время тренировок, а в ходе матча 4 июня они обозначились еще больше. Все это позволяет Петросяну говорить о готовности своих подопечных к матчу с черногорцами. Более того, на основе анализа матче с Черногории, Петросян не исключает атакующей игры своих подопечных.

4 июня сборная Армении провела в Ереване товарищеский матч с командой Сент-Китс и Невис, одержав победу со счётом 5:0. В составе сборной Армении дубль на свой счёт записал полузащитник <Манчестер Юнайтед> Генрих Мхитарян, ещё по голу забили нападающий <СКА-Хабаровск> Руслан Корян, форвард <Енисея> Артур Саркисов и Артак Едигарян.