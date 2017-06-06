Вторник, 6 Июня 2017 15:30

АрмИнфо.Российская Авиабаза <Эребуни>, дислоцированная в Ереване, 9 июня объявляет <день открытых дверей> и приглашает горожан и гостей Столицы на красочное авиашоу.

Как сообщили корреспонденту АрмИнфо в пресс-службе Южного военного округа, торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню России стартуют на авиабазе в 11:00 часов по местному времени с построения личного состава, состоится торжественный митинг, на котором отличившихся военнослужащих наградят грамотами и памятными подарками. В программе мероприятий: праздничный концерт, выставка авиатехники, <солдатская каша>, ну и, конечно же, авиашоу с задействованием современных истребителей МиГ-29, а также вертолетов МИ-8 и Ми-24. Гости смогут насладиться элементами высшего пилотажа, послушать концерт и отведать <солдатскую кашу>.