Вторник, 6 Июня 2017 15:22

АрмИнфо.В докладе Международной кризисной группы не указаны различия между напряженностью и войной. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Исандарян

2 июня International Crisis Group (Международная кризисная группа) опубликовала 40-страничный доклад "В небе над Карабахом сгустились тучи войны". Согласно аналитикам ICG, стороны карабахского конфликта ближе к войне в Карабахе, чем когда- либо за более чем 20 лет прошедшие со дня установления режима прекращения огня. Они также считают, что в случае подобной эскалации в конфликт будут втянуты две основные региональные державы - Россия и Турция.

"В аналитической части доклада правильно отмечается рост уровня насилия в регионе в целом, высокая степень опасности возникновения эскалаций новых уровней. При этом полностью отсутствует доказательная база перехода от эскалации к полномасштабной войне, высокий риск которой постулируется в докладе. Выводить же возможность широкомасштабной войны из факта количественного и качественного увеличения эскалаций, без перечисления механизмов, методологически неверно", - считает политолог.

При этом, Искандарян считает, что детальный разбор динамики военно-технического баланса сторон конфликта, возможно, позволил бы сделать прямо противоположный вывод согласно которому угроза широкомасштабной войны стала менее острой, чем год назад. По оценкам политолога, тезис аналитиков ICG о степени возможности вовлечения в войну России и Турции скорее работает на уменьшение риска войны.

"В конце-концов, я просто не понимаю в силу каких таких причин из одной растущей на линии соприкосновения напряженности аналитики ICG констатируют увеличение вероятности войны. Война и напряженность - абсолютно разные вещи, поскольку для развязывания войны требуются абсолютно другие условия, ресурсы, уровень принятия решений. Чего сегодня нет", - считает он.

Политолог, в то же время, считает серьезный рост напряженности возможным, однако, но не очень вероятным, учитывая, что подобная стратегия обойдется Азербайджану, потратившему лишь в последние 5-6 лет $20?30 млрд, очень уж дорого.

"Могу предполагать, что если бы в Баку действительно стремились к войне, в нее неминуемо бы переросли столкновения апреля прошлого года. Однако, тамошнее руководство не пошло на это тогда и, тем более, не решится на это сейчас в условиях отсутствия предпосылок и условий для широкомасштабной войны", - подытожил политолог.