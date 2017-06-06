Вторник, 6 Июня 2017 15:19

АрмИнфо.5 июня 2017 года в Ашхабаде начал свою работу трехдневный Центральноазиатский международный экологический форум под девизом <Инициатива для сотрудничества по окружающей среде и устойчивому развитию в Центральной Азии>.

В работе форума принимают участие представители правительства стран Центральной Азии, руководители и представители международных и региональных организаций, дипломатических миссий, работающих в Туркменистане, ведущие эксперты по охране окружающей среды, представители экологического сектора и средств массой информации.

Главной темой форума является <Изменение климата и водное сотрудничество в контексте устойчивого развития в Центральной Азии>. Основной целью является содействие в укреплении диалога между правительственными учреждениями, международным сообществом в области развития, научными кругами, гражданским обществом и бизнес­структурами стран Центральной Азии по вопросам охраны окружающей среды и совместное формирование видения стратегии устойчивого развития региона.

В начале работы Форума было зачитано приветственное послание Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к участникам Центральноазиатского международного экологического форума и работникам природоохранной сферы. Затем с вступительной речью выступили главы делегаций стран Центральной Азии.

В первый день Форума состоялись две пленарные сессии - сегменты высокого уровня под названием <Вызовы и возможности для экологического сотрудничества в области изменения климата и водных ресурсов в Центральной Азии> и <Гармонизация правовой базы стран Центральной Азии в области водного сотрудничества и экологии>. Эти сессии были посвящены возможностям сотрудничества и роли дипломатов и парламентариев в вопросах изменения климата и водного сотрудничества в регионе.

Второй и третий дни форума будут посвящены тематическим обсуждениям. 7 июня будут проведены все параллельные сессии и подведены итоги форума. В этот же день состоится официальное закрытие форума.