Вторник, 6 Июня 2017 15:11

АрмИнфо.Каких-либо предпосылок для отставки премьер-министра Армении Карена Карапетяна нет. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявил президент РА Серж Саргсян, касаясь муссируемой в СМИ информации о предстоящей отставке премьера Карапетяна.

Саргсян также опроверг муссируемые слухи о противостояниях между ним и премьером Карапетяном, при этом подчеркнув, что как в правящей Республиканской партии, так и во власти все хорошо осведомлены, кто распространяет подобные слухи, и какие цели они преследуют при этом. <Но, думаю, что они не достигнут желаемых целей>,- резюмировал глава государства.

Отметим, что в СМИ периодически появляются публикации о серьезных разногласиях между президентом и премьером, а также о предстоящей в 2018 году отставке Карена Карапетяна, которого на посту главы кабмина заменит Серж Саргсян после истечения президентских полномочий.