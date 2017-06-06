Вторник, 6 Июня 2017 15:10

АрмИнфо. Последние теракты как в Лондоне, так и на Ближнем Востоке свидетельствуют о том, что поменялась тактика терроризма, убежден востоковед Саркис Григорян.

<Теперь теракты координируются не из центра <Исламского государства>, а носят частный, локальный характер>,- заявил эксперт 6 июня на пресс-конференции в Ереване. При этом он выразил убеждение в том, что даже если <Исламское государство> прекратит свое существование, террористические акты продолжаться, так как их последователи по всему миру продолжат свою подрывную деятельность.

В тоже время Григорян считает, что нужно воздерживаться от попыток разжигания религиозной ненависти к последователям мусульманства. По его словам, нужно обучать молодежь тому, что терроризм и мусульманство никоим образом не взаимосвязаны.

В свою очередь востоковед Армен Петросян считает, что активные действия коалиции против ИГИЛ на Ближнем востоке, вынуждают последователей этой группировки предпринимать действия, очевидцами которых мир стал в ночь на 4 июня. <Так к примеру, в Великобритании по официальным данным проживает порядка 23 тыс. джихадистов, потенциально готовых к любым радикальным действиям, но полиция контролирует действия лишь 3000 тысяч из них. На территории страны проживает более 850 человек, непосредственно принимавших участие в боях в Сирии, Ираке, однако полиция контролирует действия лишь 59 из них. Полиция не способна контролировать их действия. Это серьезная угроза>, - сказал эксперт. Вместе с тем, он добавил, что политический фактор является наиважнейшим элементом действий террористов.

В ночь на 4 июня три террориста совершили наезд на пешеходов возле Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где с ножами напали на прохожих. Все нападавшие были ликвидированы полицией. Глава лондонской полиции Крессида Дик сообщила, что число погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до семи человек. "На данный момент, к сожалению, подтверждена гибель семи человек. Согласно имеющейся информации, 48 человек получили ранения", - сказала она.