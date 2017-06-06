Вторник, 6 Июня 2017 14:18

АрмИнфо.Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что, по предварительной информации, на встрече по Сирии в Астане 12-13 июня планируется конкретизировать реализацию меморандума о создании зон деэскалации. Об этом говорится в сообщении посольства Казахстана в Армении.



Новый раунд переговоров по САР в Астане состоится 12-13 июня. На встрече соберутся страны-гаранты перемирия в Сирии: Россия, Турция и Иран. Кроме того, в переговорах помимо стран-гарантов примут участие вооруженная оппозиция Сирии, представители правительства Сирии, а также наблюдатели — Иордания, США и ООН.



"Я не могу пока сказать конкретно по повестке дня, но во время предыдущей встречи в мае в Астане страны-гаранты подписали меморандум, согласно которому на территории Сирии устанавливаются четыре зоны деэскалации. Как предварительно нас информировали представители стран-гарантов, во время очередного раунда астанинского процесса предполагается конкретизировать реализацию этого меморандума, а именно определить, каким образом будут функционировать эти зоны деэскалации", — сказал глава МИД республики.



Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.