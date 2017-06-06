Вторник, 6 Июня 2017 14:15

АрмИнфо. Для абонентов тарифного пакета "Трио" компания Ростелеком выступила с предложением MaxPlus, в рамках которого подписчикам представиться возможность воспользоваться беспрецедентными условиями новой инициативы компании, дополнительно ежемесячно оплачивая всего 500 драмов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, подключившись к новому предложению MaxPlus абоненты в течении года смогут воспользоваться в 2,5 раза более скоростным Интернетом; получат возможность просмотра свыше 30 дополнительных каналов (в т.ч. Кинопремьера, Матч! Футбол 2 HD, РЕН ТВ, RU.TV, Карусель,и др.) и неограниченного количества сериалов из фильмотеки Smart TV.

Более детальную информацию о новом предложении Ростелеком можно получить на сайте www.rtarmenia.am/maxplus

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет-пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC-ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.