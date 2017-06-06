Вторник, 6 Июня 2017 14:07

АрмИнфо. Правящие в США круги под шум скандалов вокруг президента Дональда Трампа уже приступили к осуществлению нового, политического, беспрецедентного по масштабам охвата, этапа переформатирования всего пространства Евразии. В частности, радикальным изменениям подвергнется Ближний Восток, после чего на очереди окажутся Южный Кавказ и Центральная Азия. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД НКР, независимый аналитик Арман Меликян.

"Разумеется, цели данного политического зачинания более чем прагматичны. Конечно, на расстоянии президент США Дональд Трамп представляется политически неотесанным, непредсказуемым самодуром достаточно многим. Могу сказать, что вблизи, возможно, он выглядит еще хуже. Как результат президента США активно распинают СМИ собственной страны, демонстрируя своей многомиллионной своей аудитории не самые лицеприятные кадры с его участием", - подчеркнул он.

Меж тем, Меликяну представляется, что всеобщее внимание на личности нынешнего лидера США фокусируется уж очень настойчиво, чтобы это могло выглядеть случайностью

Как результат, по оценкам аналитика, на Трампа уже перестала надеяться даже канцлер Германии Ангела Меркель, а во Франции отнюдь неслучайно президентом стал политик, приверженный идее сохранения европейского единства в лице ЕС. Идее, на его взгляд, априори уже нежизнеспособной.

В этом свете, аналитик прогнозирует, что очень скоро многие члены Евросоюза озаботятся проблемой спасения в одиночку. Поскольку станет окончательно ясно, что спастись всем вместе будет уже невозможно, свидетельством чего станет новый виток албанско-турецкой проблемы.