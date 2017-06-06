Вторник, 6 Июня 2017 13:07

АрмИнфо. Идея замены любого из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Евросоюзом неудачна и бесперспективна как с правовой, так и с политической точки зрения. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД НКР, независимый аналитик Арман Меликян.

"Если даже официальный Вашингтон и выступит с подобной инициативой, не думаю, что он будет особо настаивать в данном вопросе, учитывая крайнюю уязвимость существующей аргументации в пользу данного решения. Видимо, г-н Брайза не помнит, что США, Россия и Франция являются сопредседателями Минской группы именно в силу членства в ОБСЕ, взявшей на себя функции содействия урегулированию азербайджано­арцахского конфликта", - отметил аналитик.

Ранее экс-посол США в Азербайджане, экс-помощник госсекретаря по Южному Кавказу Мэтью Брайза озвучил необходимость повышения уровня международного взаимодействия по урегулированию карабахской проблемы. В частности, он видит Карабах в качестве проблемы, по которой президент США смог бы взаимодействовать с Россией. Дипломат считает, что для достижения прорыва, в процессе должны участвовать президенты России и США.

Меликян считает, что сторонники участия ЕС в карабахском урегулировании должны сделать этот вопрос предметом обсуждений, прежде всего, в соответствующих структурах самого ЕС. И лишь после их положительного исхода можно будет обратиться с соответственно оформленным предложением к сторонам конфликта, членами ЕС не являющимися.