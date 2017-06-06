Вторник, 6 Июня 2017 13:06

АрмИнфо.Несмотря на то, что Катар является ключевым государством в арабском мире, не думаю, что она представляет террористическую угрозу для Армении. Об этом 6 июня на пресс-конференции в Ереване заявил востоковед Саркис Григорян.

<Хотя в целом есть опасения, что Исламское государство может поднять голову в регионе, особенно на Кавказе, российские СМИ умалчивают об этом, но мы видим, что там происходят серьезные процессы. В этих регионах меняется военно-политическое руководство>, - сказал эксперт.

В тоже время он считает, что обострение вокруг Катара продлится недолго, несмотря на всю серьезность процессов. По его словам, Доха не будет сидеть, сложа руки, и смотреть как вокруг нее сжимается кольцо. <Катар уже приступил к ответным мерам. Поэтому полагаю, что, несмотря на всю сложность ситуации, она в скором времени найдет свое логическое решение>, - сказал Григорян.

В тоже время он считает, что Катар не пожертвует отношениями с суннитским миром ради налаживания сотрудничества с шиитским Ираном в свете сложившееся ситуации.

Отметим, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет 5 июня заморозили дипломатические связи и все наземные, морские и воздушные контакты с Катаром, обвинив страну Персидского залива в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Отмечается, что Катар также выводят из состава арабской коалиции, которая ведет борьбу с повстанцами-хуситами в Йемене.

Формальным поводом для такого шага названа поддержка Катаром террористов, в частности "Исламского государства" (ИГ) и "Аль-Каиды". Коалиция под руководством Саудовской Аравии также обвинила Доху "в поддержке террористических организаций в Йемене". Манама обвинила Катар в "подстрекательстве" и "финансировании связанных с Ираном групп для организации диверсий и паники в Бахрейне", а Каир - во "враждебной деятельности против Египта.

Как известно, в конце мая обнародована речь эмира Катара о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало критику на саммите стран Персидского залива. Позже Доха заявила, что публикацию сделали хакеры.

Власти Ирана в тот же день выразили готовность оказать поддержку Катару.