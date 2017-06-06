Вторник, 6 Июня 2017 13:04

АрмИнфо. Безвизовый режим,введенный в одностороннем порядке официальным Ереваном для гражданКатара не несет угрозы для Армении. Подобную точку зрения 6 июня на пресс-конференции в Ереване выразил востоковед Армен Петросян.

По его словам, из 2.6 млн. населения Катара, гражданство страны имеют лишь несколько сот тысяч человек - этнические катарцы, все остальное население представители других наций, то есть визовый режим касается лишь нескольких сот тысяч. <Кроме того, считаю, что Армения может выгодно воспользоваться ситуацией, сложившейся вокруг Катара и укрепить экономическое сотрудничество. Как известно, в свете изоляции Катара со стороны ряда арабских государств, единственный путь Дохи на международный рынок - это Персидский залив, а там и Иран, который уже выразил поддержку Катару. То есть в данном случае Армения может воспользоваться ситуацией и наладить трехстороннее сотрудничество Армения-Иран-Катар. Но подобный сценарий возможен лишь в случае если конфликт вокруг Катара будет долгосрочным>, - сказал эксперт. При этом он добавил, что возможен также иной сценарий, а именно внутренний переворот в стране, приход к власти нового лидера, который пересмотрит политик страны.

В тоже время, во всей сложившейся ситуации вокруг Катара Петросян усмотрел след Саудовской Аравии. По его словам, Саудовская Аравия стремиться стать главным актором в регионе и подобными действиями пытается продемонстрировать свои далеко идущие амбиции.

Отметим, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет 5 июня заморозили дипломатические связи и все наземные, морские и воздушные контакты с Катаром, обвинив страну Персидского залива в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Отмечается, что Катар также выводят из состава арабской коалиции, которая ведет борьбу с повстанцами-хуситами в Йемене.

Формальным поводом для такого шага названа поддержка Катаром террористов, в частности "Исламского государства" (ИГ) и "Аль-Каиды". Коалиция под руководством Саудовской Аравии также обвинила Доху "в поддержке террористических организаций в Йемене". Манама обвинила Катар в "подстрекательстве" и "финансировании связанных с Ираном групп для организации диверсий и паники в Бахрейне", а Каир - во "враждебной деятельности против Египта.

Как известно, в конце мая обнародована речь эмира Катара о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало критику на саммите стран Персидского залива. Позже Доха заявила, что публикацию сделали хакеры