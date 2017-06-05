Понедельник, 5 Июня 2017 18:36

АрмИнфо.Победителем финального турнира по мини- футболу Кубка Банка ВТБ (Армения) стала команда "Ереван-2" со счетом 5:3. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, финальная игра между командами "Ереван-1" и "Ереван-2" (филиалы г. Ереван) состоялась в воскресенье, 4 июня.

Согласно источнику, за третье место боролись команды "Продажи" и "Сборная Налбандян", которая и одержала победу. В номинации "Лучший бомбардир турнира" победителем был признан Ваге Арсенян из команды "Сборная Налбандян", <Лучшим игроком турнира> - Левон Николян ("Ереван-1"), <Лучшим капитаном турнира> - Тарон Гукасян ("Ереван-1") и <Лучшим Голкипером турнира> - Оганес Аршакян ("Ереван-2").

Победители получили медали и главный приз - Кубок от Руководства Банка.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 67 подразделений с присутствием в столице и во всех областях страны.