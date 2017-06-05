Понедельник, 5 Июня 2017 17:01

АрмИнфо. Если Баку вновь предпримет авантюру наподобие апрельской интервенции, это приведет к сокрушительному поражению и падению режима Алиева. Такое мнение сегодня в ходе Круглого стола выразил старший эксперт Центра региональных исследований, экс-министр Национальной безопасности Армении Давид Шахназарян.

Свою позицию эксперт объяснил тем, что, по его мнению, за последний год баланс на линии соприкосновения значительно изменился в пользу армянской стороны. При этом он отметил, что ситуации в зоне карабахского конфликта близка к войне, и за последние 3 месяца она практически не изменилась. . Касаясь геополитической ситуации в регионе, Шахназарян отметил, что карабахский конфликт представляет большой интерес для Тегерана, поскольку для Ирана важна стабильность в регионе и спокойствие на своих границах.

Однако, по мнению эксперта, стабильность в регионе может пошатнуть не только карабахский конфликт, но достижение консенсуса между Западом и Турцией по вопросу беженцев. <Подобное развитие ситуации крайне не выгодно для Армении, поскольку в случае открытия границ Турции для беженцев, часть их обязательно переедет в Армению со всеми вытекающими последствиями, между тем республика не готова принять новых беженцев в силу социально-экономических проблем>,- отметил Шахназарян.