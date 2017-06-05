Понедельник, 5 Июня 2017 16:45

АрмИнфо. При поддержке Beeline в доме-музее Арама Хачатуряна состоялся концерт с участием стипендиатов Фонда развития классической музыки, которые добились особого прогресса в текущем сезоне. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

<Партнерство с Фондом развития классической музыки мы рассматриваем как долгосрочный проект инвестиций в подрастающее поколение. Я рад видеть, что эти инвестиции приносят свои плоды в лице молодых и талантливых музыкантов, которые выступали сегодня перед нами. Beeline поддерживает деятельность Фонда, так как считает, что благотворительные проекты в этой сфере помогают изменить жизнь людей к лучшему>, - отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Со своей стороны учредитель Фонда развития классической музыки и виолончелист Трио имени Хачатуряна Карен Кочарян заметил, что подобные концерты Фонд совместно с компанией Beeline проводит регулярно. <Beeline на протяжении многих лет даёт возможность нам и молодым музыкантам планомерно работать над развитием способностей, достигать высоких результатов, выстраивать год за годом план профессионального роста. Для нас очень важна именно такая, поступательная поддержка, дающая уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мы очень благодарны Beeline за сотрудничество>, - подчеркнул он.

Согласно источнику, на концерте стипендиатов выступили юный пианист Гур Саргсян (недавно занявший второе место на Международном конкурсе пианистов в Тбилиси), альтист Ованес Минасян, скрипачка Сона Арзуманян, а также учредители Фонда, музыканты Трио имени Хачатуряна

- пианистка Армине Григорян и скрипач Карен Шахгалдян.

Напомним, что ЗАО <АрменТел> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 14 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве. Компании группы ВымпелКом Лтд. предоставляют услуги под брендами <Билайн>, <Киевстар>, "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Banglalink", "Telecel" и "Djezzy".