Понедельник, 5 Июня 2017 16:42

АрмИнфо.В Казахстане вспоминают теракт в Актобе. Прошел ровно год с момента этих трагических роковых событий. 5 июня 2016 года группа террористов из 25 человек совершила нападение на оружейные магазины "Паллада" и "Пантера"; вооружившись, последовала далее в войсковую часть 6655 Нацгвардии РК.

В результате нападений террористов восемь человек были убиты, трое из них - военнослужащие. В ходе антитеррористической операции было ликвидировано 18 преступников. Помимо этого, правоохранительные органы задержали девять человек - непосредственных участников теракта, еще 18 человек - за недонесение о готовящемся преступлении, а также двоих - за укрывательство.

В конце ноября 2016 года суд признал семерых участников виновными и приговорил их к пожизненному лишению свободы. А еще двоих - к 25 и 22 годам лишения свободы.