Понедельник, 5 Июня 2017 15:17

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Армении Тимура Уразаева.

Приветствуя посла в парламенте, председатель НС выразил надежду на то, что Уразаев продолжит свою деятельность по развитию и углублению

отношений двух стран. Он высоко оценил дружественные армяно-казахские связи.

Спикер НС обратился к работе по созданию в парламенте шестого созыва депутатской группы дружбы Армения - Казахстан и выразил уверенность в том , что она сыграет заметную роль в укреплении двустороннего парламентского сотрудничества.

В ходе беседы Баблоян подчеркнул роль парламентской дипломатии на международных площадках и оценил работу казахских коллег в различных структурах - ПА СНГ, ПА ОДКБ, подчеркнув имеющийся большой потенциал в этой сфере и необходимость более тесного взаимодействия по вопросам, представляющим двусторонний интерес.

Баблоян особо выделил роль ЕАЭС в координации и развитии экономических отношений двух стран, реализации совместных программ.

Посол Казахстана в Армении поздравил Баблояна с избранием Председателем НС и отметил, что Казахстан намерен развивать отношения с РА во всех сферах.

Уразаев обратился также к прошедшим апрельским парламентским выборам в Армении и отметил, что наблюдатели от Казахстана высоко оценили организационный уровень выборов. Посол поблагодарил членов группы дружбы Армения - Казахстан парламента предыдущего созыва и выразил готовность работать с формируемой новой группой дружбы, обсуждать представляющие обоюдный интерес вопросы, разрабатывать новые векторы развития сотрудничества.