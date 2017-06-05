Понедельник, 5 Июня 2017 12:43

АрмИнфо.<Мы выступаем за то, чтобы как можно больше людей посещали Нагорный Карабах>. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил пресс-секретарь главы НКР Давид Бабаян, комментируя визит российского писателя и политика Эдуарда Лимонова в Арцах.

<Это частный визит. Любой человек может посетить нашу страну, мы демократическое государство и рады всем гостям. Думаю, что ничего плохого в этом нет>, - сказал Бабаян.

Отвечая на вопрос, может ли данный визит Лимонова стать примером для других политиков и стимулировать турпоток в Нагорный Карабах, пресс-секретарь главы Арцаха сказал, что время покажет. <Мы не ставим перед собой политических задач. Это прерогатива Баку, это они всё время переживают, нервничают, выражают протесты. А мы лишь выступаем за то, чтобы люди ездили к нам, воочию знакомились с той атмосферой, которая здесь царит>, - заключил Бабаян.

Отметим, что российский писатель и политик Эдуард Лимонов, в эти дни находится с визитом в Нагорном Карабахе. Рассказывая о целях визита, Лимонов сказал, что история очень простая - это выражение его антитурецкого настроя. <Я считаю ошибочной политику России в отношении Турции. Мной была написана масса соответствующих статей, о которых меня никто не просил. На них обратили внимание разные люди, со мной связались и пригласили в Армению. Я никогда не доверял туркам. Вся история России заставляет нас сомневаться в них, и иной позиции у меня нет. Я впервые в Карабахе, но ранее побывал в различных самопровозглашённых республиках, в том числе в Республике Сербская Краина (уничтожена Хорватией при помощи НАТО в 1995 году)>.

Говоря о том, каким образом он сможет способствовать продвижению карабахского вопроса, так как он человек известный, авторитетный, Эдуард Лимонов сказал, что в России мало знают о Карабахе, имеют искаженное мнение о проблеме. <Я постараюсь написать как минимум несколько статьей на эту тему, а потом посмотрим - может, что- то больше. Честно говоря, я не беру на себя такую тяжёлую обязанность - что-то продвигать. Могу высказать своё мнение в газете>, - резюмировал Лимонов.