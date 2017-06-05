Понедельник, 5 Июня 2017 12:29

АрмИнфо. Основатель музея народов и культур Москвы, предприниматель Рубен Григорян выступил с заявлением по недавними выборами в совет старейшим в Ереване и зарегистрированной на них победой Республиканской партии.

Подвергнув жесткой критике методы борьбы РПА на этих выборах, Геворкян упомянул о фальсификации документов и об инциденте в столичной общине Аван, где произошла стычка между сотрудниками штаба РПА и лидером партии <Еркир цирани> Заруи Постанджян. В этой связи Григорян, в частности, заметил: <Тарон Маргарян стал мэром, поколотив своего конкурента - женщину>, - заявил Рубен Григорян.

Отметим, что имя Рубена Григоряна связывается с партией <Еркир цирани> и ее лидером Заруи Постанджян. В частности, СМИ сообщили, что именно он финансирует партию, однако Постанджян опровергла это. Тем не менее, Григорян заявил, что в случае необходимости готов оказать всяческое, в том числе и материальное содействие этой партии и ее лидеру.

Напомним, в Ереване с, 14 мая прошли выборы в Совет старейшин города

- в орган, который впоследствии изберет мэра столицы Армении. В одном из штабов Республиканской партии в административном районе Аван между лидером "Еркир Цирани" Заруи Постанджян, членами РПА и защитниками правопорядка произошла потасовка. Постанджян с группой журналистов пришла в штаб и заявила, что в одном из шкафов в штабе хранятся списки избирателей. Полицейские попросили Заруи с представителями СМИ покинуть штаб и проверить сведения, а Постанджян заявила, что не доверяет стражам порядка. В результате дело дошло до того, что один из полицейских на повышенных тонах потребовал немедленно покинуть штаб, иначе их подвергнут приводу. Затем несколько полицейских силой вывели их из штаба. Возмущенная руководитель партии "Еркир Цирани" назвала стражей порядка ворами и хулиганами, добавив, что им это с рук не сойдет. Также затем стали известно, что дочь Постанжян забрали в больницу с сотрясением мозга, а сама Постанджян получила телесные повреждения.