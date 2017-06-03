Суббота, 3 Июня 2017 12:23

АрмИнфо. Длительное сотрудничество компании "Вивасел - МТС" с "Домостроительным центром Фулер" по обеспечению нуждающихся граждан Армении в жилье вступает в новый этап.

Согласно сообщению пресс-службы компании "Вивасел - МТС" в этом году строительные работы начнутся с села Арагацотн области Арагацотн.

Незаконченное здание Геворгянов десятки лет имело однобокий вид, однако при поддержке партнеров в скором времени картина изменится. Многие люди, ранее приобретшие там квартиры, так и не смогли в них переехать. Сейчас они очень рады и очень благодарны за то, что скоро строительство дома будет окончено, и они смогут переехать в свои новые квартиры.

До конца года в 4 регионах Армении будут завершены 7 недостроенных зданий. За время сотрудничества компании "Вивасел - МТС" и "Домостроительного цента Фулер" удалось помочь 57 сельским общинам, 16 из которых пограничные. В общей сложности, 146 семей получили квартиры.

"Развитие сельских общин всегда было в центре нашего внимания. Мы продолжаем реализовывать проекты, которые требуют ответственности, самоотверженности и последовательной работы. Один из этих проектов - домовое строительство. Такой подход имеет важное значение для обеспечения сбалансированного развития между столицей и провинцией, чтобы уменьшить бедность и вселить веру людей в будущее. В данном случае строительство это не только физическая работа, это также большая психологическая поддержка, что в данном случае важнее", - заявил гендиректор ВиваСелл-МТС Ральф Йирикян.

"Это партнерство является ярким проявлением командной корпоративной социальной ответственности, которой руководствуется ВиваСелл-МТС. Это самый лучший способ избавиться от бедности в Армении. Наш пример может послужить примером и для других", - отметил глава компании "Фулер" Ашот Егиазарян.

В 2017 ВиваСелл-МТС инвестировала 25 миллионов драмов в реализацию данной жилищной программы.