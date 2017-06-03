Суббота, 3 Июня 2017 12:23

АрмИнфо.В инновационном центре Loft состоялось закрытие второго ежегодного диджитал-марафона Digithon Beeline Armenia-2017, в рамках которого сотрудники различных подразделений Beeline разрабатывали прототипы инновационных цифровых продуктов и услуг.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе, пять команд соревновались в создании значимых для бизнеса и клиентов инновационных приложений и сервисов. Победителем стала команда Digital Pirates, представившая проект Bottle letter.

< Beeline второй год подряд организует Digithon - цифровой марафон для сотрудников, чтобы привлечь самых активных из них в разработку инновационных приложений, сервисов и проектов для клиентов и бизнеса. Обладая огромным багажом знаний о потребностях и пожеланиях клиентов, развитии рынка и технологий, наши сотрудники собираются в команды и совместными силами создают реальные прототипы приложений продуктов и услуг, которые помогут сделать наш сервис инновационнее, а, следовательно, проще и удобнее для наших абонентов>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Со своей стороны директор по организационному развитию и работе с персоналом Марине Галстян отметила: <Разрабатывая прототип в рамках Digithon-a, мы создаем новый продукт для нашего сегодняшнего и будущего Клиента. Царящая атмосфера инноваций, креатива и открытости дает импульсы и энергетику на дальнейшее созидание и творение во благо нашего Клиента.

По аналогии с известным Hackathon-ом, мероприятие продлилось одни сутки. В качестве жюри и модераторов Digithon выступили топ-менеджеры Компании, а внешним независимым экспертом в этом году стал Геворг Сафарян - учередитель стартапа Earlyone. Согласно источнику, команда-победитель локального Digithon-а будет представлять страну на внутрикорпоративном Евразийском Digithon-е, который состоится в июле 2017 года в Армении - стране-победительнице прошлогоднего Евразийского Digithon-a.

Напомним, что ЗАО <АрменТел> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 14 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве. Компании группы ВымпелКом Лтд. предоставляют услуги под брендами <Билайн>, <Киевстар>, "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Banglalink", "Telecel" и "Djezzy".