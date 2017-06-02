Пятница, 2 Июня 2017 16:36

АрмИнфо.Армения ухудшила свои позиции в "Глобальном индексе миролюбия", заняв 112 место. Ото обусловлено участившимися случаями нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта и многочисленными жертвами в результате этого.

Однако позиции соседнего Азербайджана в индексе намного хуже, он занимает 132 место. Позиция России в рейтинге в сравнении с прошлым годом не изменилась, она по-прежнему занимает 151 место.

В исследовании отмечено ухудшение отношений Туркмении (112) с Ираном (129) из-за газового спора. Украина поднялась в списке на две строчки, заняв 154 место, во многом благодаря финансовому участию в миротворческих миссиях под эгидой ООН и относительной стабилизации ситуации на Донбассе.

Свои позиция ухудшили также США на 11 пунктов, заняв 114 место. Европейские страны занимают восемь позиций в первой десятке, что делает Европу самым мирным континентом. Несколько европейских стран ухудшили свои позиции в связи с усилением позиций популистских политических партий по итогам проводившихся выборов, отмечается в докладе. Это касается Австрии (4 место), Дании (5), Финляндии (17), Швеции (18) и Бельгии (19). Польша опустилась сразу на 11 пунктов, заняв 33 место на фоне "общественных протестов и эскалации политической напряженности". Сильнее всех на европейском континенте просела в рейтинге Босния и Герцеговина, откатившаяся на 21 пункт и занявшая 84 место в связи со "все более заметной националистской риторикой" в отношениях с Хорватией. Неопределенность, вызванная результатом референдума по вопросу членства в Евросоюзе, не позволила Великобритании (41) существенно улучшить свои позиции.

"Глобальный индекс миролюбия" публикуется последние 11 лет. В этом году его уже в девятый раз возглавила Исландия, за ней следуют Новая Зеландия и Португалия, для которой данная строчка является наивысшей за всю историю ведения рейтинга.

Сирия второй год подряд замыкает список "миролюбивых стран". Выше находятся Афганистан (162) и Ирак (161), которые последние пять лет не покидают пятерку аутсайдеров, далее следуют Южный Судан (160) и Йемен (159).

В основе этого индекса лежит исследование таких факторов как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны в боевых действиях.