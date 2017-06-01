Четверг, 1 Июня 2017 19:47

АрмИнфо. На складе N-ОЙ воинской части Минобороны Армении найден труд военнослужащего контрактного службы, прапорщика Мелика Давидовича Хачатряна (1981 г.р.).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Следственного комитета Армении, труб Хачатряна был обнаружен в районе 15:30 часов 1 июня. <Хачатрян был найден в повещенном состоянии. На месте инцидента также обнаружено письмо. Назначена судмедэкспертиза, осуществляются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств инцидента>, - говорится в сообщении СК РА.