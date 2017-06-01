АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 02 июня текущего года будут обесточены:
в городе Ереван:
10:00-16:00 жилые дома 25, 27, 29, 31, 33, 35 на ул.Шерами, улицы Вштуни, Аракелян, Егиазарян, 4 и 5-ые переулки Вштуни;
11:00-17:00 собственные дома 51-354 в Норагюхе и прилегающие общественные абоненты;
в Араратском марзе:
10:00-13:00 в городе Веди частично улица Касян, а также частично села Авшар, Воскетап;
10:00-16:00 в городе Масис квартал Кайаран и прилегающие общественные абоненты;
10:30-16:00 частично село Масис;
13:30-16:00 частично село Покр Веди;
в Вайоц Дзорском марзе:
10:00-16:00 село Агнджадзор;
14:00-16:00 село Капуйт;
в Лорийском марзе:
11:00-17:00 села Лермонтвов, Антарашен, Маргаовит, Фиолетово, Шаумян;
в Тавушском марзе:
10:00-15:00 и 16:30-17:00 в городе Дилижане улицы Камо, Васильева и частично улицы Горького и Мясникяна;
11:00-14:00 села Гош, Агавнаванк и Хачардзан.
Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.
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