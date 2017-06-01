Четверг, 1 Июня 2017 19:42

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 02 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 25, 27, 29, 31, 33, 35 на ул.Шерами, улицы Вштуни, Аракелян, Егиазарян, 4 и 5-ые переулки Вштуни;

11:00-17:00 собственные дома 51-354 в Норагюхе и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 в городе Веди частично улица Касян, а также частично села Авшар, Воскетап;

10:00-16:00 в городе Масис квартал Кайаран и прилегающие общественные абоненты;

10:30-16:00 частично село Масис;

13:30-16:00 частично село Покр Веди;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 село Агнджадзор;

14:00-16:00 село Капуйт;

в Лорийском марзе:

11:00-17:00 села Лермонтвов, Антарашен, Маргаовит, Фиолетово, Шаумян;

в Тавушском марзе:

10:00-15:00 и 16:30-17:00 в городе Дилижане улицы Камо, Васильева и частично улицы Горького и Мясникяна;

11:00-14:00 села Гош, Агавнаванк и Хачардзан.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.