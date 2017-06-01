Четверг, 1 Июня 2017 19:37

АрмИнфо.В Международный День защиты детей СК “ИНГО АРМЕНИЯ” организовала образовательный тур школьников 3-4 классов в инновационный медицинский Центр “Вардананц”. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК, в туре приняли участие свыше 20 детей.



Мероприятие, которое провели врачи-специалисты “Вардананц”, было организовано с целью познакомить детей со специальностью врача, представить им особенности и важность первой медицинской помощи, и вложить любовь к медицине и образованию.



Поздравив учащихся с Международным днем защиты детей и выразив наилучшие пожелания, директор СК ИНГО Армения по линии развития Ирина Арутюнян отметила: «Очень важно быть проинформированным с детства, а полученные сегодня знания о медицине и первой медицинской помощи позволят Вам быть более организованными, и может в один день помогут спасти чью-то жизнь».



Согласно источнику, педиатр Центра «Вардананц» Лиана Марутян провела с детьми интерактивный урок, напомнив о важности ведения здорового образа жизни и поддержания правил личной гигиены. После завершения мероприятия детей ожидали радостные сюрпризы.



Отметим, что СК “ИНГО Армения” функционирует на армянском рынке с 1997 года. На страховом рынке компания занимает лидирующие позиции, предоставляя услуги юридическим и физическим лицам. Компания регулярно выступает с различными инициативами в целях содействия развитию Армении. ИНГО Армения берет на себя важную миссию - содействовать развитию страны, повышению благосостояния населения, и в построении сильного и устойчивого будущего. В 2017 году “ИНГО Армения” отпразднует 20-летие своей деятельности.