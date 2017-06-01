Четверг, 1 Июня 2017 15:10

АрмИнфо. За последние 10 лет в Арцахе произошел значительный сдвиг и рост во всех сферах жизнедеятельности. Такое мнение на пресс- конференции выразил советник представительства НКР в Армении Гарник Исагулян.

При этом эксперт подчеркнул, что развивается не только сам Арцах, но и прилегающие к нему территории, входящие в зоне безопасности. "На данный момент правительство Арцаха активно занимается их освоением, там открываются школы, детские сады, больницы, поликлиники, и нет никаких предпосылок и намерений по сдаче территорий", - отметил Исагулян.

При этом он подчеркнул, что никто кроме Республики Арцах не имеет права решать эти вопросы. "Арцах отдельно сформировавшееся государство, и, когда говорят о территориях, о дислокации миротворческих сил, это звучит нелепо, так как армия обороны НКР сама прекрасно справляется со своими задачами. Думаю, очень скоро НКР будет признана "де-юре" всеми другими государствами, в том числе и Азербайджаном", - завил Исагулян