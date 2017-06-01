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 Четверг, 1 Июня 2017 15:09

GeoProMining провела мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей

GeoProMining провела мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей

АрмИнфо.GeoProMining – диверсифицированная международная группа горнодобывающих компаний - организовала праздничные мероприятия по случаю Международного дня защиты детей и преподнесла подарки детям-инвалидам.

 

В городах своего присутствия - в Варденисе и Арарате - GeoProMining совместно с органами местного самоуправления организовала праздничные мероприятия для детей, в рамках которых были проведены конкурсы и игры, и все участники получили подарки. Так, в рамках концертной программы, детей навестили модераторы - клоуны их любимых героев мультфильмов, а также восходящие звезды эстрады, представляющие Армению на юношеском Евровидении.

 

«Вот уже много лет, как для компании GeoProMining стало доброй традицией встречатья с нашими юными друзьями в Международный день защиты детей. Социальные проекты, направленные на поддержку наиболее уязвимых слоев населения в городах нашего присутствия, всегда находились в центре внимания руководства компании.  GeoProMining с ответственностью относится к вопросам социальной поддержки, и мы рады организовывать такие праздники. Мы уверены, что все культурные мероприятия вносят существенный вклад в развитие будущего наших детей», - заметилa официальный представитель компании РузаннаГригорян

 

Группа компаний GeoProMining — динамично развивающаяся международная частная компания с диверсифицированной ресурсной базой металлов, основана в 2001 году. GeoProMining производит золото в виде сплава «Доре» и медный, молибденовый и сурьмяной концентраты. 

В Армении GeoProMining принадлежат два предприятия -  Агаракский медно-молибденовый комбинат и компания GPMGold, разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение и управляющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой.  За последние 8 лет GeoProMining направила на социальную политику компании более 5 млн. долларов США.

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