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 Четверг, 1 Июня 2017 14:48

Марианна Мкртчян

Армия обороны: Сообщение МО Азербайджана об уничтожении командно­наблюдательного пункта и оптического оборудования - дезинформация

Армия обороны: Сообщение МО Азербайджана об уничтожении командно­наблюдательного пункта и оптического оборудования - дезинформация

АрмИнфо.Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение об уничтожении командно-наблюдательного пункта и оптического оборудования наблюдательской вышки - очередная дезинформация. Об этом говорится в сообщении Армии обороны НКР, поступившем в АрмИнфо.

<Очередную дезинформацию, распространенную противником воспринимайте в качестве очередного продукта военно-политической агитпропаганды. На передовой сохраняется сравнительно спокойная ситуация>, - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее, МО Азербайджана распространило сообщение о том, что якобы на линии соприкосновения войск НКР и Азербайджана подразделения азербайджанских Вооруженных Сил уничтожили охраняемый командно-наблюдательный пункт и оптическое оборудование наблюдательной вышки. К сообщению также прилагается видеоролик.

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