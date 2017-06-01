Четверг, 1 Июня 2017 14:48

АрмИнфо.Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение об уничтожении командно-наблюдательного пункта и оптического оборудования наблюдательской вышки - очередная дезинформация. Об этом говорится в сообщении Армии обороны НКР, поступившем в АрмИнфо.

<Очередную дезинформацию, распространенную противником воспринимайте в качестве очередного продукта военно-политической агитпропаганды. На передовой сохраняется сравнительно спокойная ситуация>, - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее, МО Азербайджана распространило сообщение о том, что якобы на линии соприкосновения войск НКР и Азербайджана подразделения азербайджанских Вооруженных Сил уничтожили охраняемый командно-наблюдательный пункт и оптическое оборудование наблюдательной вышки. К сообщению также прилагается видеоролик.