Четверг, 1 Июня 2017 13:29

АрмИнфо. Франция очень сожалеет о закрытии Ереванского офиса ОБСЕ. Об этом 1 июня на пресс-конференции в Ереване на вопрос АрмИнфо заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

<Мы сожалеем и грустим, что принято такое решение, так как Ереванский офис ОБСЕ осуществлял важную и интересную миссию. Это была не только успешная и хорошая деятельности в сфере управления и демократии, но и более широкий спектр деятельности, которой занимался ОБСЕ - это осуществление миссии в экономической и других областях>, - сказал дипломат. При этом он выразил уважение и благодарность главе Ереванского офиса Организации Арго Авакову за ту весомую работу, которую он осуществлял.

По его словам, Франция и ряд других стран сожалеют о закрытии офиса. <30 мая в Ереване находился Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер, который провел встречи с президентом Армении и главой МИД. Были детально обсуждены возможности и направления дальнейшего сотрудничества>, - заключил Шарпантье.

Отметим, что Ереванский офис ОБСЕ полностью прекратит свою деятельность в Ереване 31 августа текущего года. Это был последний полностью функционирующий офис организации в регионе. Причиной закрытия офиса послужило вето, наложенное Азербайджаном на продолжение дальнейшей миссии офиса ОБСЕ в Ереване. Как известно, ОБСЕ, согласно своему уставу, приминает решения на консенсусной основе, и, несмотря на то, что все страны-члены выступили за продолжение миссии ереванского офиса, который является единственным в регионе, вето Азербайджана приведет к закрытию офиса организации в Армении. Отметим, что председательство Австрии в ОБСЕ также приложило усилия в направлении продолжения миссии организации в Ереване, однако это не повлияло на решение Баку.