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 Четверг, 1 Июня 2017 13:26

Александр Аванесов

В Армении будет разработана программа летнего досуга граждан страны

В Армении будет разработана программа летнего досуга граждан страны

АрмИнфо.В Армении будет разработана программа летнего досуга граждан страны. С соответствующим  поручением 1 июня выступил на заседании правительства РА премьер-министр Карен Карапетян.

Он дал главам заинтересованных министерств и ведомств, руководителям областей и Еревана пять недель на разработку программы летнего досуга, которая должна быть представлена в аппарат правительства Необходимо, продолжил премьер, организовать увеселительные мероприятия в парках, скверах и зонах отдыха городов.

В частности, в программе должны быть представлены открытые кинотеатры, концерты, представления, спортивные мероприятия, летние лагеря и т.д. В то же время, премьер поручил обеспечить доступность информации о проводимых мероприятиях, что должно оказать влияние и развитие в стране туризма.

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