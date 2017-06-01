Четверг, 1 Июня 2017 13:26

АрмИнфо.В Армении будет разработана программа летнего досуга граждан страны. С соответствующим поручением 1 июня выступил на заседании правительства РА премьер-министр Карен Карапетян.

Он дал главам заинтересованных министерств и ведомств, руководителям областей и Еревана пять недель на разработку программы летнего досуга, которая должна быть представлена в аппарат правительства Необходимо, продолжил премьер, организовать увеселительные мероприятия в парках, скверах и зонах отдыха городов.

В частности, в программе должны быть представлены открытые кинотеатры, концерты, представления, спортивные мероприятия, летние лагеря и т.д. В то же время, премьер поручил обеспечить доступность информации о проводимых мероприятиях, что должно оказать влияние и развитие в стране туризма.