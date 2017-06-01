Четверг, 1 Июня 2017 13:15

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье затруднился назвать сроки начала диалога о либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом.

<Сейчас сложно говорить о сроках. Но хочу отметить, что пункт о начале диалога о либерализации визового режима есть и в соглашении (соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС-Ред.), который планируется подписать осенью этого года. Давайте, сначала его подпишем, потом будут ясны дальнейшие шаги. Могу лишь сказать, что вопрос на повестке>, - сказал дипломат. И в это контексте он коснулся уже действующего между Арменией и ЕС соглашения об упрощенном визовом режиме.

По его словам, нужно проанализировать, как работает действующее соглашение, а потом уже думать о следующем этапе. <Что касается Франции, то визовая служба нашего посольства достаточно быстро реагирует на заявки. Они рассматриваются меньше чем за 48 часов. У нас самое маленькое число отказов, мы чаще выдаем мультивизы, так как выступаем за стимулирование контактов между нашими странами>, - заключил дипломат 1 июня на пресс-конференции в Ереване.

Отметим, что 17 декабря 2012 года было подписано соглашение об упрощении визового режима между Арменией и ЕС, вступившее в силу с 1 января 2014 года. Соглашение ускорило процедуру выдачи виз в консульствах стран Евросоюза, находящихся в Ереване. Цена визы после подписания соглашения сократилась до тридцати пяти евро против шестидесяти евро, которые отдавали туристы до ратификации соглашения. Облегчён и процесс предоставления мультивиз, который ранее был излишне сложным и длительным. А граждане Армении с дипломатическими паспортами и вовсе освобождаются от необходимости получения визы. Упрощение схемы выдачи виз коснулось и сроков пребывания граждан Армении на территории стран Евросоюза. Теперь это срок составляет девяносто дней на протяжении каждого периода в сто восемьдесят дней.