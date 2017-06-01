Четверг, 1 Июня 2017 13:14

АрмИнфо.Миссия сопредседателей Минской группы ОБСЕ заключается в поиске и нахождении путей разрешения нагорно-карабахского конфликта, однако окончательное решение по урегулированию проблемы должны найти сами стороны. Об этом 1 июня на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

Он напомнил, что Франция в качестве страны-сопредседателя МГ ОБСЕ неоднократно заявляла о готовности содействовать организации встречи между сторонами и принять подобную встречу, последний раз подобную приверженность выразил в марте текущего года в ходе встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном тогдашний французский лидер Франсуа Олланд. <Как только назреет пора, Франция готова принять подобную встречу. Мы неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем. Нужно найти скорейшее решение конфликта, но такое, которое бы устраивало обе стороны и на основе трех основополагающих принципов, так как ни с общечеловеческой, ни с политической точек зрения нельзя долго продолжать жить в условиях постоянного нарушения договоренностей о перемирии и взаимных оскорблений>, - сказал дипломат.

Говоря о последнем заявлении посредников, Шарпантье отметил, что, безусловно, оно было более адресным, однако и предыдущие были также адресными, если читать между строк.

Отвечая на вопрос, о том, что по убеждению главы МИД Армении настала пора перейти от адресных заявлений к конкретным действиям, дабы

обуздать милитаристскую политику Азербайджана, дипломат сказал: <Я не согласен с вашей постановкой вопроса. Минская группа ОБСЕ всегда проявляла активность в деле урегулирования конфликта. Посредники находятся в постоянном контакте как друг с другом, так и с президентами и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Через 10 дней состоится визит посредников в регион. Но также хочу вам напомнить, что окончательное решение конфликта находится за сторонами, а не посредниками>.

Напомним, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ 18 мая выступили с заявлением в связи ракетным ударом, нанесенным 15 мая ВС Азербайджана по военному объекту Нагорного Карабаха: <Согласно информации, собранной из нескольких достоверных источников, 15 мая вооруженные силы Азербайджана произвели ракетный удар по военной технике, находящейся на противоположной стороне линии соприкосновения. С вечера 16 мая и до 17 мая армянские вооруженные силы нанесли ответный удар из минометов различного калибра. Эти действия обеих сторон являются серьезным нарушением режима прекращения огня и вызывают тревогу. Есть противоречивые сообщения относительно целей этих последних ударов, а также о жертвах и нанесенном ущербе. Сопредседатели Минской группы и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ продолжают собирать дополнительные данные и аналитические материалы, чтобы получить более полную и точную информацию о текущей ситуации. Сопредседатели МГ ОБСЕ осуждают эти недавние нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта>.