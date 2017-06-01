Четверг, 1 Июня 2017 13:14

АрмИнфо.Убежден, что соглашение о глубоком и расширенном партнерстве Армении-ЕС будет подписано на ноябрьском саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Об этом 1 июня на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

Дипломат напомнил, что документ, который планируется подписать осенью текущего года, результат долгой работы и интенсивных переговоров и который включает в себя достаточно содержательную повестку. <Я надеюсь, что в ноябре в Брюсселе документ будет подписан. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что Франция приложила серьезные усилия для возобновления переговоров Армения-ЕС. Париж всегда выступал за это, хотя многие страны по понятным причинам были против. Подписание этого соглашения важно хотя бы сточки зрения сохранения политического баланса. Я убежден, что документ будет подписан>, - сказал дипломат.

Напомним, что президент Армении Серж Саргсян и председатель Европейского совета Дональд Туск 27 февраля в Брюсселе анонсировали завершение переговоров по соглашению Армения-ЕС вокруг нового рамочного соглашения. А 21 марта в Ереване Армения и ЕС парафировали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Отметим, что 12 октября 2015 года в Люксембурге на заседание Совета ЕС по иностранным делам Совет Европейского союза по иностранным делам уполномочил Еврокомиссию и Высокого представителя открыть переговоры между Арменией и ЕС по новому правовому документу. Новое соглашение заменит текущее соглашение о сотрудничестве между Арменией и ЕС. При этом в документе отмечается, что ЕС стремится к дальнейшему развитию и укреплению всестороннего сотрудничества с Арменией во всех областях, представляющих взаимный интерес в рамках Восточного партнерства. 7 декабря того же года в Брюсселе глава МИД Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в штаб-квартире ЕС объявили о начале переговоров вокруг нового правового документа между Арменией и Евросоюзом. В Январе 2016 года состоялся первый раунд переговоров.