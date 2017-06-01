Четверг, 1 Июня 2017 12:27

АрмИнфо. Комитет по ассигнованиям Законодательного собрания штата Калифорния принял резолюцию об отчуждении турецких облигаций, автором которой является член заксобрания Адрин Назарян. <Я благодарен моим коллегам за то, что они присоединились ко мне в борьбе за справедливость и восстановление прав потомков 1,5 миллиона армян, погибших во время Геноцида>, - заявил член Ассамблеи Назарян.

<Если Турция продолжит отрицать Геноцид армян, она должны понести финансовое наказание>, - добавил он. После вступления в силу федерального закона, налагающего санкции на Турцию, новая резолюция запретит советам государственной пенсионной системы штата Калифорния (CalPERS) предоставить дополнительные или новые инвестиции или возобновить существующие правительству Турции.

Резолюция AB 1597 теперь будет обсуждаться в Заксобрании штата Калифорния.