Среда, 31 Мая 2017 19:54

АрмИнфо.Абоненты Viva Cell-MTS, которые на лето уезжают в США, смогут воспользоваться новыми выгодными тарифами на роуминг-звонки. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Так, до 31 августа с.г. тариф на звонки из США на сеть Viva Cell-MTS посредством услуги <Звонок в Армению>, на местные направления и исходящие звонки составит 25 драмов/мин, исходящие SMS-сообщения - 25 драмов/SMS, Интернет - 25 драмов/Мб, и звонки на другие армянские сети +374 97 и +374 47 - 100 драмов/мин.

<С первого дня своей деятельности компания не жалеет усилий, чтобы сделать услуги международного роуминга для путешествующих абонентов более выгодными. Лучшие решения в рамках этой услуги для нас и дальше будут одним из приоритетных направлений деятельности>, - сказал гендиректор компании Viva Cell-MTS Ральф Йирикян.

Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.