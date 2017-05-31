Среда, 31 Мая 2017 19:53

АрмИнфо. Ряд чешских компаний, имеющих значительный опыт в реализации проектов по развитию различных сфер в области возобновляемой энергетики, провели накануне в Ереване большую презентацию для представителей армянского бизнеса. Мероприятие было организовано посольством Чехии в Армении. <В Чехии накоплен колоссальный опыт в малой гидроэнергетике, строительстве и эксплуатации фотовольтажных и ветряных парков и наши компании заинтересованы в сотрудничестве с Арменией, приступившей к реализации серьезных проектов в области возобновляемой энергетики>, - сказал открывая презентацию Посол Чехии в Армении Петр Микиска.

Выступивший на мероприятии глава энергетического департамента Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Бадалян отметил, что поддержка развитию возобновляемой энергетики является одной из приоритетных в деятельности министерства. В беседе с корреспондентом АрмИнфо специалист подчеркнул, что правительство приняло ряд решений, способствующих развитию отрасли, начиная от временного освобождения от выплат НДС (до 300 млн драмов) за ввоз оборудования до облегченных процедур лицензирования. Эти меры направлены на успешную реализацию разработанной Минэнерго крупной инвестиционной программы, которая предусматривает установку к 2020 году нескольких солнечных станций, мощностью в 40-50 мегаватт, которые и будут подключены к общей электросети Армении. Полная реализация программы, по предварительным оценкам, может обеспечить до 8% потребляемой в стране энергии. Важным моментом успеха программы выступает важная законодательная стимулирующая норма, обязующая гарантированную покупку производимой энергии со стороны электросетей в течение 20 лет по комфортным для инвесторов тарифам, установленным Комиссией по регулированию общественных услуг. По оценкам министерства, капитальные расходы на строительство одной солнечной станции мощностью в 1 МВт составят порядка $1 млн, что подпадает под выгодные для инвесторов, облегченные процедуры.

Касаясь развития солнечной энергетики, для которой создана, так называемая, <солнечная карта> Армении, Бадалян сообщил о том, что в стране уже получили лицензии и строятся три фотовольтажные станции, две из которых мощностью до 1 МВт и одна - до 500 КВт. Он также проинформировал, что в рамках инвестпрограммы Минэнерго уже проведены необходимые исследования в шести районах страны и уже объявлен тендер на строительство солнечной станции в местечке Масрик в Гегаркуникской области мощностью до 55 МВт. В итоге ее реализации, предполагается, что тариф на электроэнергию этой крупной станции не превысит 6 центов за КВт электроэнергии.

Присутствующий на презентации представитель чешской компании SWH Groop Армении Антонин Колка (Antonin Kolka) в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщил о намерении своей компании участвовать в тендере на строительство солнечной станции в Масрик. По его словам, в стране созданы хорошие условия для привлечения иностранных инвесторов в проекты по возобновляемой энергогенерации. Кроме строительства фотовольтажной станции, у компании, которая выполняет, в основном, инжиниринговые задачи, есть еще несколько проектов для Армении, в том числе первый для страны проект создания станции по выработке электроэнергии в результате переработки бытовых отходов. Он отметил, что компания ждет конкретных предложений от правительства для того, что бы понять задачи и долгосрочные интересы государства для ознакомления инвесторов и поиска партнеров. <С этими документами и гарантиями правительства мы можем начать поиск необходимых денежных ресурсов>, - отметил специалист. Он проинформировал о наличии предворительной программы создания подобной станции в Тавушской области, которая также была презентована на мероприятии. По первоначальным подсчетам она обойдется (capex) в 30 млн евро, будет перерабатывать до 54 тыс тонн мусора, выдавая 64 МВт электороэнергии. Возврат инвестиций (ROI) будет обеспечен за 8 лет работы при внутренней норме доходности (IRR) в 13% и годовой прибыли (EBITDA) в 4,2 млн евро.

Отметим, что пик развития возобновлемой энергетики в Чехии пришелся на вторую половину 2000-х, в стране было построено свыше 300 ветряных и около 28 тыс солнечных электростанций, которые вместе вырабатывают 2300 МВт электроэнергии или 5% всей вырабатываемой в стране электроэнегии. В последнее время правительство страны ограничило рост сферы в индустриальных масштабах в связи с избытком электроэнегии и воздействии ее на общую тарифную политику. Однако, при этом, государство продолжает успешно стимулировать частные проекты по выработке альтернативной энергии для индивидуальных нужд. В течение ближайших трех лет на крышах частных домов в Чехии должно появиться более 40 тысяч новых солнечных микро-электростанций. Ограничения для индустриального развития сферы (без аккумуляции) сузили возможности уже поднакопивших опыт инжиниринговых компаний в собственной стране; они обратили взоры на новые рынки, в том числе и на Армению, богатую <ветрами> и <солнцем>.