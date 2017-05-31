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 Среда, 31 Мая 2017 17:37

Марианна Мкртчян

Армия обороны НКР отреагировала на угрозы Баку подвергнуть артиллерийскому обстрелу армянские тыловые объекты

Армия обороны НКР отреагировала на угрозы Баку подвергнуть артиллерийскому обстрелу армянские тыловые объекты

АрмИнфо.Армия обороны НКР отреагировала на угрозы Баку подвергнуть артиллерийскому обстрелу армянские тыловые объекты.

<Сегодня Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию о том, что, якобы, АО Арцаха нарушила режим прекращения огня и применила 82 мм и 120 мм минометы. При этом ведомство не посчитало <лишним> по привычке <предупредить>, что в случае продолжения подобных действий, азербайджанские ВС подвергнут артиллерийскому обстрелу объекты тылового обеспечения АО Арцаха. В ответ на бредни военной агитпропаганды Баку сообщаем, что в ночь с 30 на 31 мая и весь сегодняшний день нарушений режима прекращения огня из минометного вооружения не зафиксировано.  Что касается муссируемой дезинформации -  это в очередной раз свидетельствует о том, что паркетные пропагандисты в погонах соседнего государства либо не обладают реальной информацией о ситуации на линии соприкосновения, либо пытаются втянуть свою аудиторию в бесплодные плоды своего воображения>, - написал пресс-секретарь АО НКР Сенор Асратян на своей страничке в Facebook.

Утром, МО Азербайджана распространило информацию, согласно которой с вечера 30 до утра 31 мая подразделения вооруженных сил АО НКР подвергли обстрелу из крупнокалиберных пулеметов, в том числе из 82 и 120 мм минометов позиции азербайджанской армии и ряд населенных пунктов, расположенных в Тертерском, Агдамском и Физулинском направлениях. <Министерство обороны предупреждает, что если подразделения армянских вооруженных сил продолжат подобного рода провокации, Вооруженные силы Азербайджана подвергнут обстрелу находящиеся в глубине обороны врага населенные пункты с применением артиллерийских систем дальнего поражения>, - цитирует МО Азербайджана АПА.

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