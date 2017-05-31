Среда, 31 Мая 2017 17:37

АрмИнфо.Армия обороны НКР отреагировала на угрозы Баку подвергнуть артиллерийскому обстрелу армянские тыловые объекты.

<Сегодня Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию о том, что, якобы, АО Арцаха нарушила режим прекращения огня и применила 82 мм и 120 мм минометы. При этом ведомство не посчитало <лишним> по привычке <предупредить>, что в случае продолжения подобных действий, азербайджанские ВС подвергнут артиллерийскому обстрелу объекты тылового обеспечения АО Арцаха. В ответ на бредни военной агитпропаганды Баку сообщаем, что в ночь с 30 на 31 мая и весь сегодняшний день нарушений режима прекращения огня из минометного вооружения не зафиксировано. Что касается муссируемой дезинформации - это в очередной раз свидетельствует о том, что паркетные пропагандисты в погонах соседнего государства либо не обладают реальной информацией о ситуации на линии соприкосновения, либо пытаются втянуть свою аудиторию в бесплодные плоды своего воображения>, - написал пресс-секретарь АО НКР Сенор Асратян на своей страничке в Facebook.

Утром, МО Азербайджана распространило информацию, согласно которой с вечера 30 до утра 31 мая подразделения вооруженных сил АО НКР подвергли обстрелу из крупнокалиберных пулеметов, в том числе из 82 и 120 мм минометов позиции азербайджанской армии и ряд населенных пунктов, расположенных в Тертерском, Агдамском и Физулинском направлениях. <Министерство обороны предупреждает, что если подразделения армянских вооруженных сил продолжат подобного рода провокации, Вооруженные силы Азербайджана подвергнут обстрелу находящиеся в глубине обороны врага населенные пункты с применением артиллерийских систем дальнего поражения>, - цитирует МО Азербайджана АПА.