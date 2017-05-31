Среда, 31 Мая 2017 17:15

АрмИнфо. Освоение Амулсарского месторождения золота является самым крупным инвестиционным проектом в Армении. Об этом 31 мая сообщил министру экономического развития и инвестиций РА Сурену Караяну исполнительный директор компании “Лидиан Армения” Айк Алоян.

Представив министру общие инвестиционные и технические характеристики проекта, Алумян подчеркнул, что инвестиции в изучение и обследование месторождения составили $90 млн, а до начала его эксплуатации общий объем инвестиций составит около $370 млн. При проведении строительных работ уже привлечено 570 работников, из которых 280 – из местных общин. Всего же на проведение строительных работ будет привлечено 1300 человек. В дальнейшем при эксплуатации рудника будет задействовано 700 постоянных рабочих. Айк Алумян отметил, что первый слиток золота с месторождения будет получен весной 2018 года. “Мы обязались осуществить образцовую программу, за которой следят международные инвесторы. От успеха “Лидиан ” зависит и инвестиционный имидж страны ”, - сказал Алоян.

Министру также представлены подробности природоохранного управления проектом. Старший менеджер по устойчивому развитию компании Армен Степанян отметил, что Амулсарский проект является первой в Армении программой, которая осуществляется в соответствии со стандартами IFC и ЕБРР.

В свою очередь, Сурен Караян подтвердил готовность правительства Армении оказать содействие международным инвесторам, что принесет пользу не только экономике страны, но и привнесет лучший международный опыт и практику. Он указал на влияние, которое окажет реализация проекта на экономику Армении, повышая в годовом разрезе ВВП на 2%.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в числе которых IFC и EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта, предполагающего строительство и освоение месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). В рамках Амулсарской программы будет создано 1300 рабочих мест в процессе строительства (строительные работы продлятся около 2 лет) и 650-700 рабочих мест на протяжении всей эксплуатации месторождения. Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.