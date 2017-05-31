Среда, 31 Мая 2017 17:08

АрмИнфо.Армения планирует увеличить свой миротворческий контингент в Ливане. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава парламентской комиссии по вопросам обороны, национальной безопасности и внутренних дел Корюн Наапетян.

По его словам, в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен в полномочных структурах и в Национальном Собрании. <Международное сообщество высоко ценит участие Армении в миротворческих миссиях. Мы тем самым доказываем миру, что являемся страной, обеспечивающей международную безопасность>,- отметил Наапетян.

Он также сообщил, что в ближайшее время <Фонд доверия> НАТО предоставит средства Армении на утилизацию вышедшего из строя оружия. <Уже нашлась страна, которая направит в фонд необходимые средства, которые будут выделены Армении. Но пока сделка окончательно не оформлена, я не могу рассекретить ее детали>,- заявил Наапетян.

Отметим, что армянский миротворческий контингент осуществляет свою миссию в Ливане в составе итальянского командования.