Среда, 31 Мая 2017 17:06

АрмИнфо.Официальный Степанакерт опровергает сообщение Минобороны Азербайджана об уничтожении армянской огневой точки.

Как сообщил в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь главы НКР Давид Бабаян, данная информация не соответствует действительности. <Полагаю, что эта информация для азербайджанской аудитории. Завтра 1 июня, наверное, решили порадовать свой народ. У Армии обороны Арцаха нет потерь ни в живой силе, ни в технике. Передовые подразделения АО НКР контролируют ситуацию на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство по всему периметру линии соприкосновения>, - заключил Бабаян.

Ранее, Минобороны Азербайджана распространило сообщение о том, что уничтожена долговременная огневая точка Армии обороны НКР в направлении Физули. У армянской стороны есть потери.