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 Среда, 31 Мая 2017 17:06

Марианна Мкртчян

Степанакерт опровергает сообщение МО Азербайджана об уничтожении армянской огневой точки

Степанакерт опровергает сообщение МО Азербайджана об уничтожении армянской огневой точки

АрмИнфо.Официальный Степанакерт опровергает сообщение Минобороны Азербайджана об уничтожении армянской огневой точки.

Как сообщил в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь главы НКР Давид Бабаян, данная информация не соответствует действительности. <Полагаю, что эта информация для азербайджанской аудитории. Завтра 1 июня, наверное, решили порадовать свой народ. У Армии обороны Арцаха нет потерь ни в живой силе, ни в технике. Передовые подразделения АО НКР контролируют ситуацию на передовой и продолжают уверенно  нести боевое дежурство по всему периметру линии соприкосновения>, - заключил Бабаян.

Ранее, Минобороны Азербайджана распространило сообщение о том, что уничтожена долговременная огневая точка Армии обороны НКР в направлении Физули. У армянской стороны есть потери.

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