Среда, 31 Мая 2017 16:32

АрмИнфо.Азербайджанская делегация в Парламентской ассамблее НАТО во время весенней сессии организации, состоявшейся 26-29 мая в Грузии, выступила с провокационными заявлениями по карабахской проблеме.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции глава армянской делегации в ПА НАТО Корюн Наапетян, представители азербайджанской делегации поднимали вопросы <об оккупации своих территорий> со стороны армянских ВС. <В ответ на это мы заявили, что Азербайджан сам оккупировал ряд армянских территорий - села Геташен, Мартушанен, Арцавшен, Шаумян>,- заявил депутат, подчеркнув, что, тем не менее, армянская делегация попыталась не пойти на поводу азербайджанской провокации и не отклонятся от основной повестки сессии.

По словам парламентария, участники сессии высоко оценили уровень сотрудничества с Арменией. В свою очередь армянская делегация предложила расширить инструментарий программы НАТО по индивидуальному сотрудничеству. <Заместитель генсека НАТО пообещал рассмотреть предложение нашей делегации и ответить на него в кратчайшие сроки>,- отметил Наапетян.

На заседании речь также зашла о конфликтах на пространстве <Восточного партнерства> представители Грузии и Великобритании подчеркнули, что во всех них вовлечена Россия. Армянские делегаты отпарировали на данное утверждение, подчеркнув, что нельзя унифицировать различные по своей сути конфликты. Что касается карабахского конфликта и вовлеченности в него России, то, армянские депутаты, опровергли это мнение, подчеркнув, что, несмотря на наличие в Армении российской военной базы, она никак не вовлечена в конфликт.

<Азербайджанские делегаты постоянно поднимали вопрос о льготных поставках российского оружия, в том числе и ОТРК <Искандер> Армении. Очевидно, что этот процесс очень волнует Баку. Мы же в свою очередь, напомнили о многомиллионных оружейных сделках Азербайджана не только с Россией, но и другими странами, подчеркнув, что Армения лишь пытается обеспечить баланс сил в регионе, но процесс гонки вооружений не входит в число приоритетов Еревана>,- пояснил Наапетян.