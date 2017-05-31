﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Среда, 31 Мая 2017 15:55

Марианна Мкртчян

Официальный Баку подверг резкой критике заявление главы МИД Кипра по Карабаху

Официальный Баку подверг резкой критике заявление главы МИД Кипра по Карабаху

АрмИнфо.Официальный Баку подверг резкой критике заявление главы МИД Кипра Иоаннита Касулидиса по Нагорному Карабаху.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что сказанное главой МИД Кипра о карабахском конфликте противоречит международному праву и обязательствам этой страны по Хельсинскому заключительному акту и другим международным документам. <Это служит поощрению агрессивной и оккупационной политики Армении против Азербайджана. Его слова вредят переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и попыткам достичь устойчивого мира в регионе. Это мнение не соответствует основанным на нормах и принципах международного права позициям Евросоюза, ОБСЕ и Совета Европы, членом которых является Кипр>, сказал азербайджанский споксмен.

При этом он выразил убеждение в том, что такими заявлениями Касулидис сам себе противоречит, так как 26 января текущего года во время выступления в Постоянном совете ОБСЕ в качестве председателя Комитета министров СЕ он заявил, что Кипр решительно поддерживает принципы территориальной целостности, суверенитета и политической независимости государств. <Хотелось бы также отметить, что Северный Кипр является территорией, где тюрки на протяжении веков проживали как коренной народ, и они имеют право на самоопределение. В связи с тем, что не обеспечена прозрачность, также появляются некоторые вопросы и сомнения в связи с военным сотрудничеством между Кипром и Арменией. Надеемся, что вопрос будет рассмотрен в рамках соответствующих позиций Евросоюза и ОБСЕ по военным аспектам конфликта>, - сказал Гаджиев АПА.

Отметим, что глава армянского оборонного ведомства, находящиеся с визитом в Никосии, 30 мая  встретился с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидесом. В числе прочих вопросов собеседник также коснулись кипрского и карабахского вопросов. По мнению главы МИД Кипра, ошибочно проводить параллели между эти двумя конфликтами, так как в отличие от Северного Кипра оккупированного Турцией, Арцах является исторической территорией армян, которые всегда жили там, боролись за собственную безопасность и провозгласили независимость.  В свою очередь Саркисян выразил благодарность за взвешенную позицию Кипра по карабахскому вопросу. Он отметил, что это крайне важно для дружественной Армении.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
8208

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням