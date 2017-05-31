Среда, 31 Мая 2017 15:55

АрмИнфо.Официальный Баку подверг резкой критике заявление главы МИД Кипра Иоаннита Касулидиса по Нагорному Карабаху.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что сказанное главой МИД Кипра о карабахском конфликте противоречит международному праву и обязательствам этой страны по Хельсинскому заключительному акту и другим международным документам. <Это служит поощрению агрессивной и оккупационной политики Армении против Азербайджана. Его слова вредят переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и попыткам достичь устойчивого мира в регионе. Это мнение не соответствует основанным на нормах и принципах международного права позициям Евросоюза, ОБСЕ и Совета Европы, членом которых является Кипр>, сказал азербайджанский споксмен.

При этом он выразил убеждение в том, что такими заявлениями Касулидис сам себе противоречит, так как 26 января текущего года во время выступления в Постоянном совете ОБСЕ в качестве председателя Комитета министров СЕ он заявил, что Кипр решительно поддерживает принципы территориальной целостности, суверенитета и политической независимости государств. <Хотелось бы также отметить, что Северный Кипр является территорией, где тюрки на протяжении веков проживали как коренной народ, и они имеют право на самоопределение. В связи с тем, что не обеспечена прозрачность, также появляются некоторые вопросы и сомнения в связи с военным сотрудничеством между Кипром и Арменией. Надеемся, что вопрос будет рассмотрен в рамках соответствующих позиций Евросоюза и ОБСЕ по военным аспектам конфликта>, - сказал Гаджиев АПА.

Отметим, что глава армянского оборонного ведомства, находящиеся с визитом в Никосии, 30 мая встретился с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидесом. В числе прочих вопросов собеседник также коснулись кипрского и карабахского вопросов. По мнению главы МИД Кипра, ошибочно проводить параллели между эти двумя конфликтами, так как в отличие от Северного Кипра оккупированного Турцией, Арцах является исторической территорией армян, которые всегда жили там, боролись за собственную безопасность и провозгласили независимость. В свою очередь Саркисян выразил благодарность за взвешенную позицию Кипра по карабахскому вопросу. Он отметил, что это крайне важно для дружественной Армении.