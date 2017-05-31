Среда, 31 Мая 2017 15:02

АрмИнфо.Руководители антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужбстран Содружества независимых государств под эгидой Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ подвели итоги первого этапа совместных антитеррористических учений компетентных органов стран СНГ "Душанбе-Антитеррор-2017", сообщил журналистам в среду руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал- полковник полиции Андрей Новиков.

Первый этап учений проходил 23-26 мая на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В Душанбе под эгидой АТЦ СНГ при поддержке Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана начались двухдневные сборы руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана с участием представителей уставных органов СНГ, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации безопасности и сотрудничества в Европе.

"Первый этап учения уже прошел. Он состоялся 23-26 мая - оперативные подразделения спецслужб шести государств - Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана - отрабатывали элементы согласованных действий в отношении объектов взаимной заинтересованности, а именно в отношении вербовщиков как виртуальных, действующих удаленно в социальных сетях, так и условных эмиссаров международных террористических организаций, находящихся непосредственно в наших странах и занимающихся рекруитированием боевиков", - сказал Новиков.