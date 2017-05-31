Среда, 31 Мая 2017 14:49

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян своими указами переназначил еще четырех министров.

Согласно сообщению пресс-службы главы армянского государства, свои посты сохранили Давид Тоноян (министр по чрезвычайным ситуациям), Грачья Ростомян (министр спорта и по вопросам молодежи), Армен Амирян (министр культуры) и Левон Алтунян (министр здравоохранения).

25 мая президент своими указами назначил 10 министров. Таким образом, пока остаются вакантными места министра труда и социальных вопросов, министра охраны природы, министра образования и науки и министра территориального управления и развития.