Вторник, 30 Мая 2017 19:43

АрмИнфо.Удержание Турцией границы с Арменией закрытой недопустимо, - заявил на встрече с председателем государственной комиссии по обороне парламента Эстонии Ханнесом Хансо и председателем комитета по внешним делам Марко Михельсоном сопредседатель общества дружбы Армения-Эстония, вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов.

Шармазанов, в частности, отметил удержание Турцией границ с Арменией закрытыми в качестве пренебрежения международными обязательствами, охарактеризовав многолетнюю политику властей Турции как направленную на дестабилизацию региональной стабильности.

Вице-спикер также подтвердил позицию Армении, заключающуюся в недопущении разрешения карабахского конфликта военным путем. Шармазанов выразил убеждение в необходимости признания Азербайджаном права арцахского народа на свободную и независимую жизнь.